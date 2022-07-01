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Российский сенатор предложил закрыть посольство Болгарии в Москве

Российский сенатор Цеков предложил закрыть посольство Болгарии в Москве
Сергей Цеков

Сергей Цеков . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил в ответ на действия Софии и высылку 70 российский дипломатов закрыть посольство Болгарии в Москве. Такое мнение российский сенатор выразил в беседе с «Известиями».

По его словам, премьер-министр Болгарии принял решение, которое действительно парализует работу посольства РФ. «Я думаю, что такой беспрецедентный шаг показывает Болгарии, что делает ее руководство, как они себя ведут по отношению к стране, которая должна быть для Болгарии в ряду друзей №1», — отметил Цеков.

Он добавил, что все зеркальные ответы не достигают должного эффекта, а мировое сообщество по большому счету ожидает от Москвы исключительно симметричного ответа.

«Надо было бы закрыть и посольство Болгарии в России, чтобы показать, что предательство со стороны политической верхушки Болгарии находит очень неожиданные и нестандартные ответы на их русофобские действия», — подчеркнул он.

28 июня София решила выслать российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В МИД России пообещали ответить на этот шаг.

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Марина Совина
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