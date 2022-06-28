Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России в Софии

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. О соответствующем решении Софии сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. «Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан», — подчеркнул он.

Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петкова. Комментируя ситуацию, Петков возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.