Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов

Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России в Софии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. О соответствующем решении Софии сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. «Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан», — подчеркнул он.

Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петкова. Комментируя ситуацию, Петков возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Ростех» и КамАЗ попали под американские санкции
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта
Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества
Маскировка аномально широкой шеи блогерши удивила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.