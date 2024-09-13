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08:18, 13 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

ФСБ: директорат МИД Британии координировал работу по нанесению поражения РФ

Фото: РИА Новости

ФСБ заявила что директорат МИД Британии был преобразован в спецслужбу и координировал подрывную политику на российском направлении для нанесения стратегического поражения РФ. Об этом в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, у российских силовиков имеются соответствующие документальные материалы. В задачу Директората Восточной Европы и Центральной Азии после начала СВО входила эскалация международной военно-политической обстановки.

Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в Москве прекращена. По данным ЦОС ФСБ, в их действиях обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы.

12 сентября посольство России в Лондоне сообщило, что Великобритания близка к переходу на новый виток эскалации на Украине.

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      Владимир Седов
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