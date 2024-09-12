Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 12 сентября 2024Мир

Посольство РФ сообщило о приближении Британии к новому витку эскалации

Посольство РФ: Британия близка к переходу на новый виток эскалации на Украине

Фото: Mina Kim / Reuters

Посольство России в Лондоне сообщило, что в попытке оказать помощь Киеву, который в настоящее время находится в критической ситуации, Великобритания оказалась близка к новому витку эскалации конфликта, передает РИА Новости.

«Стремясь переломить неблагоприятную для их киевской клиентуры динамику на поле боля, британские власти, похоже, близки к тому, чтобы уйти на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации», — заявили в дипломатическом представительстве.

По словам дипломатов, таким образом Лондон «вписывает себя в историю в качестве спонсора террористов». Посольство обратилось к Британии с призывом перестать жертвовать благосостоянием своих граждан и жизнями украинцев, а также убедить США сделать то же самое.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Times, которое сообщило, что США могут разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали мирного плана Трампа по Украине

      На Украине заявили об исчезновении Сырского

      В Киеве проведут проверку по факту избиения мужчины депутатом Рады

      Журова одной фразой оценила информацию о сокрытии данных о невиновности Валиевой

      На Земле началась мощная магнитная буря

      Посольство РФ сообщило о приближении Британии к новому витку эскалации

      В офисе Зеленского оценили предполагающий заморозку конфликта план Трампа по Украине

      В посольстве предрекли «растворение» британской помощи Киеву в карманах украинских элит

      Посольство РФ высказалось о репортажах швейцарских журналистов из Курской области

      Посольство России прокомментировало действия Британии словами «как спонсоры террористов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше