Посольство РФ: Британия близка к переходу на новый виток эскалации на Украине

Посольство России в Лондоне сообщило, что в попытке оказать помощь Киеву, который в настоящее время находится в критической ситуации, Великобритания оказалась близка к новому витку эскалации конфликта, передает РИА Новости.

«Стремясь переломить неблагоприятную для их киевской клиентуры динамику на поле боля, британские власти, похоже, близки к тому, чтобы уйти на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации», — заявили в дипломатическом представительстве.

По словам дипломатов, таким образом Лондон «вписывает себя в историю в качестве спонсора террористов». Посольство обратилось к Британии с призывом перестать жертвовать благосостоянием своих граждан и жизнями украинцев, а также убедить США сделать то же самое.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Times, которое сообщило, что США могут разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.