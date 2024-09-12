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21:40, 12 сентября 2024Россия

Пушков рассказал о «больших маневрах» вокруг решения об ударах по России

Пушков: Британия вряд ли готова взять ответственность за удары ее ракетами по РФ

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал статью издания The Times, которое сообщило, что США могут разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.

«В западном альянсе, судя по всему, идут "большие маневры" вокруг того, чьи именно ракеты позволят использовать Киеву для ударов по объектам на территории России. И, соответственно, кто будет крайним, если эскалация выйдет из-под контроля», — отметил сенатор.

Он выразил сомнения в готовности Лондона взять на себя роль «крайнего» в данном вопросе, отметив, что последствия соответствующего решения могут быть очень серьезными.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден раздумывает над решением разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Отмечается, что Вашингтон не позволит ВСУ использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

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      Марина Совина
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