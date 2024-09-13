ФСБ: британские дипломаты посещали слеты НКО-иноагентов в дождь и мороз

Лондон отправляет в Россию разведчиков, работающих под видом дипломатов и использующих малолетних детей для прикрытия шпионских акций. Об этом рассказал оперативник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, это классический британский шпионаж, за которым забавно наблюдать, но уже «невозможно терпеть этот цирк». «Ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи», — сказал он. Британцы игнорировали предупреждения российской спецслужбы о необходимости прекратить разведывательно-подрывную деятельность, поэтому было принято решение лишить аккредитации шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве и выслать их из страны, отметил сотрудник ФСБ.

Он рассказал о слежке за ними, когда дипломаты ради тайного посещения слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, устраивали пробежки в дождь по лесопаркам и Третьему кольцу через всю Москву, однодневные поездки в близлежащие города, чтобы несколько часов посидеть на скамейке в лютый мороз. Также, чтобы скрыться от оперативников, британцы многократно меняли общественный транспорт и такси.

Телеканал «Россия 24» обнародовал имена и фотографии дипломатов: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Директорат МИД Британии был преобразован в спецслужбу и координировал подрывную политику для нанесения стратегического поражения России, заявили в ФСБ. С мая 2023 года эту структуру возглавляет Крис Аллан, который перешел из департамента международной торговли. Также в прошлом он был послом Великобритании в Узбекистане.

В ФСБ имеются документальные материалы, подтверждающие координирующую роль Лондона в эскалации международной военно-политической обстановки.