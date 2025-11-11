«Мы — вежливые люди». Лавров раскрыл детали срыва саммита Путина и Трампа, после которого писали, что министр впал в немилость

Лавров: России не нужно оправдываться за то, о чем говорили Путин и Трамп

Разговор главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря Марко Рубио прошел в вежливом тоне, однако дальнейшей инициативы от американской стороны по организации саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не последовало. Об этом российский министр рассказал в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

Мы — вежливые люди и стараемся сохранять это качество. Я уже имел возможность в ряде интервью отвечать на подобного рода вопросы Сергей Лавров глава МИД России

Лавров также подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио позвонил ему и стороны провели вежливый разговор. Следующим этапом должны были стать встречи представителей внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб, однако американская сторона не проявила дальнейшей инициативы.

«Когда госсекретарь публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что заметил какое-то обострение и оно подрывает шансы. Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому встречаться необязательно. Это можно трактовать по-разному, но сказано было именно это», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров прокомментировал слухи от газеты Financial Times (FT). 31 октября издание сообщило, что в США якобы были поражены «непримиримостью» российского министра иностранных дел во время краткой встречи с Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Издание писало, что состоявшийся позже телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был якобы напряженным и Вашингтон решил отложить саммит глав государств в Будапеште

При этом российская сторона опровергла подобные сообщения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что слухи о якобы «немилости Лаврова» не соответствуют действительности: «Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно».

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Лавров поймал США на лицемерии

Лавров также раскрыл детали вокруг переговоров о возможном саммите в Будапеште. По его словам, российская сторона направила США документ, который повторял достигнутые договоренности в ходе переговоров в Анкоридже.

«Ничего кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось. Разговор президентов по телефону состоялся после того, как этот материал был вручен в Госдепартамент и Совет национальной безопасности», — отметил дипломат.

При этом после отправки документа американская сторона перестала проявлять инициативу по вопросу возможной встречи. По данным FT, организация саммита остановилась из-за этого меморандума.

Однако глава российского МИД напомнил, что Трамп не выражал недовольство договоренностями и не называл позицию Москвы «неприемлемой».

В ходе этого телефонного разговора президент США Трамп ни словом не обмолвился о том, что мы им «подкинули» какую-то провокационную, «подрывную» бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование. Нет, они разговаривали нормально Сергей Лавров глава МИД России

Глава внешнеполитического ведомства резюмировал, что российская позиция остается прозрачной и основана на предыдущих соглашениях: «У нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем президенты говорили на Аляске, и если даже они не договорились по каждой "точке и запятой", то достигли понимания».

В МИД России назвали предпочтительную площадку для переговоров по Украине

Лавров добавил, что Будапешт остается наиболее предпочтительным местом для возможного саммита Путина и Трампа.

Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом Сергей Лавров глава МИД России

Дипломат также сослался на слова самого хозяина Белого дома, сказанные во время его встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трамп тоже называл этот город самым подходящим местом для возможной встречи.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

7 ноября глава венгерского правительства посетил Вашингтон, где провел переговоры с Трампом. После визита в Белый дом Орбан сказал, что саммит в Будапеште остается на повестке дня, но состоится, когда для этого будут созданы условия.

При этом сам Трамп утверждал, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине и это главное препятствие в обсуждении урегулирования. Однако американский лидер также не исключил встречу в будущем.

Какие еще проблемы есть между США и Россией помимо Украины?

Глава российского МИД также отдельно коснулся проблемы ядерных испытаний. 6 ноября Трамп заявил, что поручил Военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». По его словам, Москва и Пекин якобы уже проводят учения и обошли Вашингтон по стратегическому потенциалу.

В связи с этим 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

Лавров подчеркнул, что сообщения о якобы одновременных испытаниях ядерного оружия России и США не соответствуют действительности. «Откровенно говоря, я не слышал, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях. И говорить о том, что Россия и США сделали эти одновременно, — это не очень корректно», — отметил министр.

Дипломат также добавил, что Россия не получала никаких разъяснений от Вашингтона по поводу слов Трампа об испытаниях. Он напомнил об ответственности великих держав в вопросах оружия массового поражения

Кроме того, министр напомнил, что Россия предлагает Соединенным Штатам на год продлить положения Договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

9 ноября Песков сказал, что Путин поручил изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям: «Президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться в целесообразности или нецелесообразности о начале подготовки к ядерным испытаниям».