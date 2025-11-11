Разговор главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря Марко Рубио прошел в вежливом тоне, однако дальнейшей инициативы от американской стороны по организации саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не последовало. Об этом российский министр рассказал в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.
Мы — вежливые люди и стараемся сохранять это качество. Я уже имел возможность в ряде интервью отвечать на подобного рода вопросы
Лавров также подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио позвонил ему и стороны провели вежливый разговор. Следующим этапом должны были стать встречи представителей внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб, однако американская сторона не проявила дальнейшей инициативы.
«Когда госсекретарь публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что заметил какое-то обострение и оно подрывает шансы. Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому встречаться необязательно. Это можно трактовать по-разному, но сказано было именно это», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
Таким образом Лавров прокомментировал слухи от газеты Financial Times (FT). 31 октября издание сообщило, что в США якобы были поражены «непримиримостью» российского министра иностранных дел во время краткой встречи с Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
Издание писало, что состоявшийся позже телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был якобы напряженным и Вашингтон решил отложить саммит глав государств в Будапеште
При этом российская сторона опровергла подобные сообщения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что слухи о якобы «немилости Лаврова» не соответствуют действительности: «Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно».
Лавров поймал США на лицемерии
Лавров также раскрыл детали вокруг переговоров о возможном саммите в Будапеште. По его словам, российская сторона направила США документ, который повторял достигнутые договоренности в ходе переговоров в Анкоридже.
«Ничего кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось. Разговор президентов по телефону состоялся после того, как этот материал был вручен в Госдепартамент и Совет национальной безопасности», — отметил дипломат.
При этом после отправки документа американская сторона перестала проявлять инициативу по вопросу возможной встречи. По данным FT, организация саммита остановилась из-за этого меморандума.
Однако глава российского МИД напомнил, что Трамп не выражал недовольство договоренностями и не называл позицию Москвы «неприемлемой».
В ходе этого телефонного разговора президент США Трамп ни словом не обмолвился о том, что мы им «подкинули» какую-то провокационную, «подрывную» бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование. Нет, они разговаривали нормально
Глава внешнеполитического ведомства резюмировал, что российская позиция остается прозрачной и основана на предыдущих соглашениях: «У нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем президенты говорили на Аляске, и если даже они не договорились по каждой "точке и запятой", то достигли понимания».
В МИД России назвали предпочтительную площадку для переговоров по Украине
Лавров добавил, что Будапешт остается наиболее предпочтительным местом для возможного саммита Путина и Трампа.
Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом
Дипломат также сослался на слова самого хозяина Белого дома, сказанные во время его встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трамп тоже называл этот город самым подходящим местом для возможной встречи.
7 ноября глава венгерского правительства посетил Вашингтон, где провел переговоры с Трампом. После визита в Белый дом Орбан сказал, что саммит в Будапеште остается на повестке дня, но состоится, когда для этого будут созданы условия.
При этом сам Трамп утверждал, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине и это главное препятствие в обсуждении урегулирования. Однако американский лидер также не исключил встречу в будущем.
Какие еще проблемы есть между США и Россией помимо Украины?
Глава российского МИД также отдельно коснулся проблемы ядерных испытаний. 6 ноября Трамп заявил, что поручил Военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». По его словам, Москва и Пекин якобы уже проводят учения и обошли Вашингтон по стратегическому потенциалу.
В связи с этим 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.
Лавров подчеркнул, что сообщения о якобы одновременных испытаниях ядерного оружия России и США не соответствуют действительности. «Откровенно говоря, я не слышал, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях. И говорить о том, что Россия и США сделали эти одновременно, — это не очень корректно», — отметил министр.
Дипломат также добавил, что Россия не получала никаких разъяснений от Вашингтона по поводу слов Трампа об испытаниях. Он напомнил об ответственности великих держав в вопросах оружия массового поражения
Кроме того, министр напомнил, что Россия предлагает Соединенным Штатам на год продлить положения Договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
9 ноября Песков сказал, что Путин поручил изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям: «Президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться в целесообразности или нецелесообразности о начале подготовки к ядерным испытаниям».