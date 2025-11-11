Лавров тремя словами ответил на вопрос о срыве встречи Путина и Трампа

Лавров о слухах про срыв встречи Путина и Трампа: Мы — вежливые люди

Российское руководство состоит из вежливых людей, которые корректно комментируют ошибочные слухи о якобы срыве встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы — вежливые люди и стараемся сохранять это качество. Я уже имел возможность в ряде интервью отвечать на подобного рода вопросы», — ответил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио позвонил ему, и стороны провели вежливый разговор. Следующим этапом должны были стать встречи представителей внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб, однако американская сторона не проявила дальнейшей инициативы.

«Когда госсекретарь публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что заметил какое-то обострение и оно подрывает шансы. Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа, и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому встречаться не обязательно. Это можно трактовать по-разному, но сказано было именно это», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.