Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 7 ноября 2025Мир

Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине

Президент США Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия не хочет завершать конфликт на Украине, и это — главное препятствие в обсуждении урегулирования. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляцию вел телеканал Fox.

Журналист задал вопрос американскому лидеру, в чем основная проблема в диалоге с РФ по Украине, в том числе мешающая проведению саммита глав двух государств в Будапеште.

«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп.

Ранее Трамп оценил вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Он назвал шансы на встречу с главой РФ хорошими.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Рудковская рассказала о своем хозяйстве

    Курск атаковали дроны

    Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине

    Умер первооткрыватель структуры ДНК

    В российском городе пожаловались на нашествие крыс

    На Украине потеряли надежду на выпуск собственных ракет

    Глава Пентагона предупредил о вступлении США в войну

    Многодетная мать перепутала дверь и была застрелена

    Подсчитана площадь котла для ВСУ в Димитрове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости