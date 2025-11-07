Мир
Трамп оценил шансы на встречу с Путиным

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил шансы на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс. Мы говорим об этом. Мы расскажем об этом позже», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что Орбан «понимает» Путина и очень хорошо его знает.

Ранее Орбан заявил Трампу, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфликте с Россией. «Многие в Европе думают, что Украина сможет победить в этой войне на поле боя. Чудо может случиться», — сказал венгерский политик, с чьими высказываниями согласился американский президент.

