Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 31 октября 2025Мир

Лавров поразил США во время встречи с Рубио

FT: В США были поражены бескомпромиссностью Лаврова во время встречи с Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Jeremiah / Pool / Reuters

В США были поражены «непримиримостью» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «бескомпромиссные» заявления Лаврова относительно конфликта на Украине вызвали у Вашингтона сомнения относительно продуктивности переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

Источники также отметили, что телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был «напряженным» и Вашингтон решил отложить саммит президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Как уточняет FT, после беседы Рубио сказал главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам, а Трамп заявил, что «не был впечатлен их [России] позицией».

Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины и вызвал беспокойство среди союзников в Европе. Отмечается, что американский лидер теперь гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны.

box#3955142

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

    Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости