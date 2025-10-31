Лавров поразил США во время встречи с Рубио

В США были поражены «непримиримостью» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «бескомпромиссные» заявления Лаврова относительно конфликта на Украине вызвали у Вашингтона сомнения относительно продуктивности переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

Источники также отметили, что телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был «напряженным» и Вашингтон решил отложить саммит президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Как уточняет FT, после беседы Рубио сказал главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам, а Трамп заявил, что «не был впечатлен их [России] позицией».

Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины и вызвал беспокойство среди союзников в Европе. Отмечается, что американский лидер теперь гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны.

