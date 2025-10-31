Трамп изменил позицию по Украине и вызвал беспокойство в Европе. Что известно о нынешнем взгляде президента США на конфликт?

Fox News: Тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины и вызвал беспокойство среди союзников в Европе.

Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны Fox News

По данным телеканала Fox News, недавние действия американского лидера, включая отказ предоставить президенту УкраиныВладимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников. Чиновники не могут предсказать дальнейшие шаги политика по Украине.

Трамп снова пообещал мир на Украине

Глава Белого дома в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине.

Мы урегулировали уже девять войн. Нет, восемь, скоро будет еще одна. Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он думал. По его мнению, для этого необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом глава Белого дома, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил о необходимости «позволить сторонам сражаться».

Трамп также заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО. Он подчеркнул, что всегда считал Украину буфером между Россией и Европой.

Трамп призвал Зеленского не ожидать скорых поставок Tomahawk

По данным The Wall Street Journal, президент США в ходе встречи в Белом доме заявил украинскому лидеру, что ему не стоит ожидать скорых поставок крылатых ракет Tomahawk.

По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на скорую поставку дальнобойных ракет Tomahawk The Wall Street Journal

Ранее президент США рассказал, что запрос Киева о возможности передачи Tomahawk все еще рассматривается. При этом Трамп заявил, что Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам.

Также Трамп заявлял, что намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.