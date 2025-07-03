Европа готовится к выводу американских войск. Кто их заменит и как это отразится на безопасности России?

Euractiv: Союзники по НАТО готовятся к частичному уходу войск США из Европы

Европейские союзники Вашингтона по НАТО начали готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, размещенных в Европе.

До 20 тысяч военных могут вывести США из Европы в Азию и на Ближний Восток

«Вопрос не в том, произойдет ли вывод войск США, а в том, насколько организованно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие планы обороны альянса», — указал дипломат одной из стран-участниц военного блока.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сколько американских войск находится в Европе

Как уточняет Euractiv, численность американских войск в Европе выросла после начала конфликта на Украине. Бывший президент США Джо Байден увеличил группировку на 20 тысяч человек, доведя ее до 80 тысяч.

Как отмечает портал, это и близко не похоже на времена холодной войны, когда на континенте находилось более 400 тысяч американских военных, однако такая мера подчеркивала приверженность Вашингтона военным обязательствам в регионе.

Больше всего военных находится в Германии: 35,9 тысячи человек. На втором месте Италия с 12,4 тысячами солдат, а на третьем Великобритания с 10,1 тысячей войск

С момента своего возвращения в Белый дом администрация Трампа сразу указала, что рассматривает возможность вывода от 10 до 20 тысяч военных, чтобы переключиться на другие регионы.

Как отмечает бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, намерения президента США остаются непонятными. По ее словам, если ранее американский лидер говорил о планах нарастить группировку в Азии, то на фоне конфликта Израиля и Ирана он может перенаправить основные силы на Ближний Восток.

Евросоюз застали врасплох

Как сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, Пентагон проведет оценку численности своих войск для вывода из Европы «к концу лета или началу осени текущего года».

Хотя американский посланник подчеркнул важность координации этих шагов с союзниками по Североатлантическому альянсу, чиновники Европейского союза (ЕС), по данным Euractiv, были застигнуты врасплох этой информацией. Им ничего неизвестно о планах Соединенных Штатов.

Их также не успокоили слова государственного секретаря США Марко Рубио, который пытался убедить европейцев, что «никаких сюрпризов не будет».

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Больше всего их беспокоят подобные планы на фоне состоявшегося в конце июня саммита НАТО в Гааге, на котором страны Евросоюза согласились на условие Трампа по серьезному повышению трат на оборону и всячески его «задабривали».

Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который призвал европейцев не нервничать.

Я обращаюсь к своим европейским коллегам: перестаньте так сильно беспокоиться, начните следить за тем, чтобы вы реализовывали инвестиционные планы, чтобы вы создавали и запускали промышленную базу и чтобы поддержка Украины оставалась на высоком уровне Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

Великобритания и Германия подпишут новый оборонный пакт против России

На фоне планов США вывести часть войск из Европы, Великобритания и Германия активизировали работу по подписанию совместного оборонного пакта. Как отмечает журнал Politico со ссылкой на источники, он может быть подписан 17 июля и в скорейшем времени будет ратифицирован.

Впервые планы о подписании военного союза были озвучены в прошлом году. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер тогда подписали «соглашение Тринити-Хаус», согласно которому «стратегическая угроза одной стране будет представлять собой угрозу и для другой».

Это дало бы Германии возможность получить договор о взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы (вторая — Франция), что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца усилить сдерживающий потенциал континента отдельно от США Politico журнал

Предполагается, что по договору Британия и Германия начнут проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, совместную разработку беспилотных систем, строительство в Соединенном Королевстве завода по производству артиллерии для нужд немецкого военно-промышленного комплекса, а также меры по защите подводной инфраструктуры в районе Северного моря.

Одной из ключевых причин подписания этого пакта называется желание США снизить свое военное присутствие в Европе. Кроме того, стороны напрямую говорят, что он направлен против России и вызван конфликтом на Украине.

Мы не должны воспринимать американскую безопасность в Европе как должное (...) Россия участвует в конфликте на Украине и колоссально увеличивает производство оружия (...) Этот пакт укрепит европейскую опору НАТО, в то время как США будут больше уделять внимания Индо-Тихоокеанскому региону Борис Писториус глава Минобороны ФРГ

Англо-германское военное сближение уже вызвало реакцию со стороны России. Как указал замглавы МИД Александр Грушко, возможное создание аналогичной Североатлантическому альянсу военной организации на базе Европы будет угрозой для России, и от этой агрессии придется защищаться.

«Это нас сильно тревожит именно потому, что нам на самом деле придется иметь дело с новой военной организацией, которая агрессивно настроена против России и соответствующим образом выстраивает свою военную стратегию (...) которая прямо создает угрозы для нашей страны, и против которых мы должны будем защищаться», — указал дипломат.

Тем не менее, Грушко выразил сомнение, что в Европе может появиться собственный военный блок, поскольку именно США контролируют НАТО, а альянс контролирует Евросоюз.