06:00, 5 сентября 2025Мир

«Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

FT: США откажутся от финансирования обороны стран, граничащих с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

США откажутся от программ по финансированию иностранной помощи в области обороны для стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

США собираются постепенно свернуть программы содействия безопасности европейских армий вдоль границы с Россией, поскольку это подталкивает континент к тому, чтобы он сам вкладывал больше средств в собственную оборону

Financial Times

По словам источника издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией.

Европа шокирована решением США

Европейские страны «ошеломлены» решением США свернуть программы поддержки в сфере безопасности европейским странам, граничащим с Россией, отмечает издание.

Европейские правительства были ошеломлены этим сообщением и пытаются получить от Вашингтона дополнительные подробности

Financial Times

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента США Дональда Трампа по «переоценке и реорганизации», однако, как отмечает издание, решение Вашингтона «вызывает большое беспокойство и неопределенность».

Сокращение оборонной программы может ударить по странам Балтии

Отставной офицер Военно-морских сил США Марк Монтгомери в комментарии FT назвал потерю американской военной помощи очень тяжелым испытанием для стран Балтии.

Вся идея здесь в том, чтобы дать им возможность защитить себя

Марк Монтгомериофицер ВМС США в отставке

Под угрозой также находится будущее Балтийской инициативы безопасности (Baltic Security Initiative) — отдельной программы, созданной в 2020 году для укрепления вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы, отмечает издание.

В прошлом году Конгресс одобрил выделение 288 миллионов долларов на поддержку этой инициативы. Белый дом не стал запрашивать дополнительное финансирование в бюджете на следующий год. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация пересматривает программу.

Трамп пообещал сохранить контингент в Польше

США не планируют выводить американский военный контингент из Польши, заявил Дональд Трамп на встрече с польским лидером Каролем Навроцким 3 сентября.

Мы рассматриваем такие варианты в отношении других стран, но никогда по отношению к Польше. Мы полностью на ее стороне и всегда поможем ей защитить себя

Дональд Трамппрезидент США

Он добавил, что правительство Польши выступает за увеличение численности американских войск на территории страны. Сейчас там дислоцировано десять тысяч американских военнослужащих.

В конце июля стало известно, что Соединенные Штаты могут вывести из Европы до трети своих войск. По оценкам экспертов, количество военнослужащих США в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек.

