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00:20, 29 июля 2025Мир

Стало известно о планах Трампа по выводу войск из Европы

Politico: Трамп может вывести около 20 000 военных США из Европы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Соединенные штаты Америки (США) могут вывести из Европы до трети своих войск. О возможном решении американского президента Дональда Трампа пишет издание Politico.

По оценкам экспертов, сейчас количество военнослужащих США в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек. При этом наибольшая часть их находится в Германии – около 35 тысяч.

Как уточняется, для Германии военное присутствие Вашингтона на протяжении долгого времени было краеугольным камнем национальной безопасности. Аналитики признают, что Берлин до сих пор ощущает сильную зависимость от США, имея постоянные пробелы в собственных возможностях. Здесь речь идет о разных видах и способах вооружения — от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания.

Эксперты предполагают, что ближайшим решением американского лидера будет вывод около 20 000 американских военнослужащих, которые были отправлены в Европу еще при прошлом президенте Джо Байдене в 2022 году. Однако это не слишком повлияет на американское присутствие, поскольку составит менее трети имеющегося контингента.

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Ранее в НАТО оценили возможность сокращения численности войск США в Европе. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что этот вопрос на текущий момент не обсуждается. До этого журналисты раскрыли, что европейские союзники Штатов по НАТО стали в частном порядке готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте.

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