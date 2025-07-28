«Америка не будет здесь вечно». В Германии раскрыли планы на случай вывода войск США из Европы. Чем это грозит России?

Politico: США хотят вывести из Европы до 30 процентов своих войск

Администрация президента США Дональда Трампа хочет вывести из Европы до 30 процентов своих войск, что беспокоит власти Германии. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Один из официальных представителей НАТО, пожелавший остаться неназванным, откровенно заявил изданию, что сокращение численности войск НАТО в Европе может составить до 30 процентов, что будет означать более существенную перегруппировку», — отмечается в материале издания.

35 тысяч американских военных сейчас находятся в Германии из общего европейского контингента в 90 тысяч

Уточняется, что власти ФРГ ведут переговоры со своими коллегами из США по этому вопросу. В частности, проблема вывода американских войск будет обсуждаться 28 июля в рамках визита главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса в Вашингтон. Однако текущий статус переговоров между сторонами и детали ситуации неизвестны.

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Почему США выводят войска из Европы?

Идею вывести американские войска из Европы предложил замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Он инициировал «переоценку возможностей» США, которая официально будет опубликована в сентябре.

Ранее под этим же предлогом он заблокировал военную помощь Украине, сославшись на истощение запасов.

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Как отмечает Politico, США хотят перераспределить силы из Европы и отправить их в Индо-Тихоокеанский регион на сдерживание Китая. Рассматривается также возможность перегруппировки на Ближний Восток из-за недавнего конфликта Израиля с Ираном.

Предполагается, что администрация Трампа может вывести из Европы порядка 20 тысяч человек. В 2022 году столько же военных на континент отправил бывший президент Джо Байден под предлогом конфликта на Украине.

Вам полякам сейчас самое время инвестировать [в свои вооруженные силы], потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно Пит Хегсет глава Пентагона

Тем не менее американские чиновники пытаются успокоить своих европейских союзников. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон согласился «не допускать никаких сюрпризов и никаких пробелов в стратегических рамках Европы».

Решение США застанет Германию врасплох

По данным журнала, действия Вашингтона застали Берлин врасплох. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц добился успехов в переговорах с Трампом о продаже оружия для Украины, однако вывод войск из Европы может обнулить эти договоренности.

Как отмечает немецкий эксперт в области безопасности Айлин Матле, сокращение американского контингента может ослабить Германию: «независимо от того, сколько войск будет выведено, если вообще будет, крайне важно, чтобы это произошло организованно и скоординировано, а не стало сюрпризом для европейских союзников».

В частности, уточняется, что ФРГ до сих пор серьезно зависит от американских войск и не может восполнить многие пробелы в обороне.

Это также включает в себя американские ядерные боеголовки, размещенные в городе Бюхель. Этот объект является ключевым элементом ядерного сдерживания НАТО против России

Фото: U.S. Navy photo by Monica McCoy / Released / Globallookpress.com

Чем это грозит России?

Несмотря на планы США переключить внимание с Европы и Украины, Германия пытается компенсировать это своими инвестициями в оборону.

В июне Германия объявила о планах увеличить расходы на оборону примерно с 86 миллиардов евро в 2025 году до 153 миллиардов к 2029 году, что будет соответствовать показателям НАТО.

Кроме того, по данным журнала Military Watch Magazine (MWM) Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве.

«Дальность крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям установок Typhon поражать с территории Германии цели в Москве, которая рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в материале.

Глава Минобороны Писториус также подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку установок Typhon.