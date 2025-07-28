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11:01, 28 июля 2025Мир

Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

MWM: Германия хочет получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters

Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Дальность крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям установок Typhon поражать с территории Германии цели в Москве, которая рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку установок Typhon.

«Дальность действия этих систем вооружения значительно превышает то, что мы в настоящее время имеем в Европе... С их помощью Германия сможет повысить свой оборонный потенциал и значительно улучшить как свой потенциал сдерживания, так и потенциал Европы», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины.

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