«Решения нет». Европа хочет, но не может купить оружие для Украины. Сможет ли Киев получить военную помощь?

Писториус: У ЕС есть средства на Patriot для Украины, но сами системы пока ищут

Германия потребовала от США конкретных гарантий по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. О таком условии Вашингтону сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel.

Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах Борис Писториус глава Минобороны ФРГ

Писториус пояснил, что у Европейского союза (ЕС) есть деньги на закупку, однако им трудно найти сами системы: «Сегодня проводятся различные встречи на разных уровнях, в том числе виртуальные, чтобы выяснить, где сейчас есть Patriot в странах Европы и за ее пределами, в каком количестве, при котором страны готовы их передать».

Авторы материала напоминают, что Patriot является фактически единственным видом вооружения, способным сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны Запада хотят резко нарастить поставки этой системы Киеву, так как украинская ПВО находится в тяжелом положении.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов поставить Patriot, однако за счет европейских стран. Эта схема военной помощи была поддержана генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. При этом ее детали до сих пор остаются размытыми и неясными.

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Несколько стран захотели вложиться в поставки Patriot Украине

По словам Писториуса, Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить системы Patriot для Украины.

Другие страны, в частности, Норвегия, Швеция и Нидерланды, заявили о готовности финансировать системы Patriot, которые будут переданы Украине (...) Но окончательного решения о том, какая страна могла бы поставить Киеву эти комплексы, на данный момент нет Борис Писториус глава Минобороны ФРГ

По мнению главы оборонного ведомства, страны поставили себе «амбициозную задачу», решив направить на Украину «до пяти комплексов Patriot», поскольку встает вопрос о том, сколько систем они готовы предоставить Киеву. Он добавил, что очень важным является то, чтобы государства, которые будут передавать системы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».

Проблема того, кто конкретно готов поставить Киеву системы ПВО, остается нерешенной. Как отмечает издание Der Spiegel, сама Германия располагает 12-ю системами, однако две из них уже поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), три расположены у польского аэропорта Жешув, а одна используется для тренировок войск. Остальные шесть Берлин отказывается передавать под предлогом собственной безопасности.

Не менее сложной остается ситуация у других стран, выразивших желание помочь Украине. В частности, Норвегия вообще не имеет на вооружении Patriot, поэтому в ее случае придется вкладываться в производство системы с нуля

По данным журнала, Писториус искал другие страны, которые были бы готовы передать оружие. Например, была попытка уговорить Грецию, располагающую большим количеством этих систем, однако Афины отказались под предлогом напряженных отношений с Анкарой.

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Украина не получит системы Patriot до 2026 года

Несмотря на желание нарастить поставки, Украина сможет получить Patriot не ранее весны 2026 года.

«Проблема: первая система Patriot будет отправлена Украине не раньше, чем через восемь месяцев. Тогда Германия сможет получить комплекс, изначально предназначенный для Швейцарии. Доставка всех последующих систем займет еще больше времени», — передает издание слова неназванных источников в правительстве ФРГ.

Der Spiegel также отмечает, что главным условием Трампа по передаче соответствующего вооружения является то, что те страны — участницы НАТО, которые имеют системы Patriot, отдадут их сейчас, в то время, как другие государства заплатят за них.

Кроме того, страны Европы сталкиваются со слабым энтузиазмом американских коллег. В частности, страны Североатлантического альянса планируют провести заседание контактной группы по поставкам этих систем ПВО Киеву.

Предполагалось, что встречу проведет главнокомандующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. Однако от участия он отказался и теперь ее организует немецкий генерал, начальник штаба НАТО в бельгийском Монсе Маркус Лаубенталь

США не хотят вовлекаться в дела Украины

На фоне проблем в переговорах по поставках Patriot ВСУ, влиятельные американские политики все больше говорят о нежелании вовлекаться в украинские дела.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США намерены «восстановить мир на Украине через силу».

По его словам, украинский кризис продолжается слишком долго и уносит много жизней невинных людей.