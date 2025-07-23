Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 23 июля 2025Мир

В Германии столкнулись с проблемой из-за нового оружия для Украины

Spiegel: Украина не получит обещанные Трампом системы Patriot до весны 2026 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина сможет получить американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал отправить республике, не раньше весны 2026 года. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Проблема: первая система Patriot будет отправлена Украине не раньше, чем через восемь месяцев. Тогда Германия сможет получить комплекс, изначально предназначенный для Швейцарии. Доставка всех последующих систем займет еще больше времени», — передает издание неназванных источников в правительстве ФРГ.

Авторы материла также отметили, что главным условием Трампа по передаче соответствующих вооружений является то, что те страны — участницы НАТО, которые имеют системы Patriot, отдадут их сейчас, в то время, как другие государства заплатят за них.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам комплексов Patriot для Украины. Он подчеркнул, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по России ракетой «Нептун» и управляемыми авиабомбами. В Минобороны рассказали о последствиях

    Раскрыты перспективы для семей изнасиловавших девочку под Калугой мигрантов

    Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

    Ермак встретился с Эрдоганом

    Прокуратуру попросили проверить деятельность Меладзе в России

    В России предложили один способ по защите городов от дронов ВСУ

    Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

    Россиянин попал в ДТП с исколотым ножом телом таксистки

    В России отреагировали на массированную DDoS-атаку в Крыму

    В России высказались о шансах на сближение позиций с Украиной на новых переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости