В Германии столкнулись с проблемой из-за нового оружия для Украины

Spiegel: Украина не получит обещанные Трампом системы Patriot до весны 2026 года

Украина сможет получить американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал отправить республике, не раньше весны 2026 года. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Проблема: первая система Patriot будет отправлена Украине не раньше, чем через восемь месяцев. Тогда Германия сможет получить комплекс, изначально предназначенный для Швейцарии. Доставка всех последующих систем займет еще больше времени», — передает издание неназванных источников в правительстве ФРГ.

Авторы материла также отметили, что главным условием Трампа по передаче соответствующих вооружений является то, что те страны — участницы НАТО, которые имеют системы Patriot, отдадут их сейчас, в то время, как другие государства заплатят за них.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам комплексов Patriot для Украины. Он подчеркнул, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки.