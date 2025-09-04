Потерю американской военной помощи назвали очень тяжелым испытанием для стран Балтии

Отставной офицер Военно-морских сил США Марк Монтгомери в комментарии Financial Times назвал потерю американской военной помощи очень тяжелым испытанием для стран Балтии.

«Вся идея здесь в том, чтобы дать им возможность защитить себя», — подчеркнул он.

Под угрозой также находится будущее Балтийской инициативы безопасности (Baltic Security Initiative) — отдельной программы, созданной в 2020 году для укрепления вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы, отмечает издание.

В прошлом году Конгресс одобрил выделение 288 миллионов долларов на поддержку этой инициативы. Белый дом не стал запрашивать дополнительное финансирование в бюджете на следующий год. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация пересматривает программу.

Ранее стало известно, что США откажутся от программ по финансированию иностранной помощи в области обороны для стран, граничащих с Россией.

