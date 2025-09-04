Мир
США откажутся от финансирования обороны граничащих с Россией стран

FT: США откажутся от финансирования обороны стран, граничащих с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Bourg / Reuters

США откажутся от программ по финансированию иностранной помощи в области обороны для стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США собираются постепенно свернуть программы содействия безопасности европейских армий вдоль границы с Россией, поскольку это подталкивает континент к тому, чтобы он сам вкладывал больше средств в собственную оборону», — говорится в материале.

По словам источника издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента США Дональда Трампа по «переоценке и реорганизации», однако, как отмечает издание, страны Евросоюза поражены решением США об остановке программ помощи в сфере безопасности и пытаются прояснить детали.

Ранее стало известно, что Пентагон на протяжении нескольких месяцев не дает Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Отмечалось, что американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции.

