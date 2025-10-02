Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине так или иначе

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться прекращения боевых действий на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу One America News.

«Мы решим вопрос с Россией так или иначе. Мы сделаем это», — сказал американский лидер. Он также признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он думал.

Ранее Трамп вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. По его словам, теоретически это можно сделать в течение недели.

До этого американский президент назвал способ завершить украинский конфликт. Он отметил, что для этого необходима встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.