Мир
22:58, 30 сентября 2025Мир

Трамп вновь заявил о возможности завершить конфликт на Украине за короткие сроки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. Об этом политик упомянул, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии, пишет «Интерфакс».

Возможно, это вдруг и получится, теоретически в течение недели», — выступил он с прогнозом.

При этом глава Белого дома упомянул и ближневосточный конфликт, «который продолжается тысячи лет».

Трамп уже неоднократно заявлял о возможности в короткие сроки урегулировать конфликты на Украине и в Газе.

Ранее президент Штатов рассказал, что урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое». Также Трамп высказал мнение, что для разрешения украинского кризиса необходимо проведение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Штаты могут достигнуть урегулирования конфликта исключительно с позиции силы.

Также Трамп накануне заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован. Говоря об этом, глава Соединенных Штатов постучал по деревянной трибуне.

