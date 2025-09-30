Мир
18:14, 30 сентября 2025Мир

Трамп предрек «нечто великое» после урегулирования на Украине

Трамп: Урегулирование конфликта на Украине позволит создать нечто великое
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое». С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп, трансляция велась на официальном YouTube-канале Министерства войны.

В ходе своей речи перед перед генералами и адмиралами на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, американский лидер рассуждал о потенциальном присвоении ему Нобелевской премии мира. По его словам, награду должны получить США, а не он сам.

«У нас есть почти все, нам нужны подписи. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут мирное соглашение ради собственного же блага, и тогда мы создадим нечто великое», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимо проведение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, США могут достигнуть урегулирования конфликта исключительно с позиции силы.

