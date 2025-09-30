Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 30 сентября 2025Мир

Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

Трамп прокомментировал конфликт на Украине и постучал по деревянной трибуне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован. Об этом он заявил во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, трансляцию ведет телеканал Fox News.

«Но я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт», — сказал американский лидер.

Говоря об этом, глава Соединенных Штатов постучал по деревянной трибуне. «Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь», — прокомментировал он.

Ранее Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим», — сказал глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

    Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

    Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

    Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

    Депутат Рады написал письмо Лукашенко

    Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

    В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

    Россиянам дали совет на случай перерасчета при плохом отоплении

    Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости