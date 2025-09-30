Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован. Об этом он заявил во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, трансляцию ведет телеканал Fox News.

«Но я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт», — сказал американский лидер.

Говоря об этом, глава Соединенных Штатов постучал по деревянной трибуне. «Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь», — прокомментировал он.

Ранее Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим», — сказал глава Белого дома.