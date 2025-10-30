Мир
Трамп высказался о конфликте на Украине фразой «нужно позволить сторонам сражаться»

Трамп о конфликте на Украине: Иногда надо позволить сторонам сражаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил о необходимости «позволить сторонам сражаться». Об этом он высказался во время общения с журналистами после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводит РИА Новости.

«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что тема Украины была очень остро поднята во время встречи с Си Цзиньпином. Президент рассказал, что они «долго обсуждали» урегулирование украинского кризиса и договорились работать вместе над достижением мира.

