В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

Fox News: Трамп резко изменил позицию по конфликту на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины. Тем самым политик вызвал беспокойство среди союзников в Европе, сообщает американский телеканал Fox News.

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — отметили журналисты.

Телеканал также подчеркивает, что недавние действия главы Белого дома, включая отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников. Чиновники не могут предсказать дальнейшие шаги Трампа по Украине.

Ранее глава Белого дома в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. По словам американского лидера, Соединенным Штатам под его руководством удалось положить конец конфликту на Ближнем Востоке, но не на Украине.

В Кремле же заявили, что Дональд Трамп показывает истинную приверженность идее мира на Украине и искренне пытается помочь урегулировать конфликт.

Издание WP, в свою очередь, написало, что европейские чиновники опасаются, что президент США снова поменяет позицию по конфликту на Украине.