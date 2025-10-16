Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп снова поменяет позицию по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
«Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту», — говорится в материале.
Как отмечает издание, администрация Трампа усиливает давление на Россию, чтобы та вернулась за стол переговоров для урегулирования украинского кризиса. По оценкам неназванного представителя Белого дома, поддержка Трампом в прошлом месяце амбиции Киева по территориям характеризует явный гнев американского лидера по отношению к Москве.
Ранее стало известно, что Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске как триумфа Путина. Уточняется, что глава Белого дома «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него.