08:37, 16 октября 2025Мир

Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

WP: Европейские чиновники опасаются, что Трамп снова поменяет позицию по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп снова поменяет позицию по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту», — говорится в материале.

Как отмечает издание, администрация Трампа усиливает давление на Россию, чтобы та вернулась за стол переговоров для урегулирования украинского кризиса. По оценкам неназванного представителя Белого дома, поддержка Трампом в прошлом месяце амбиции Киева по территориям характеризует явный гнев американского лидера по отношению к Москве.

Ранее стало известно, что Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске как триумфа Путина. Уточняется, что глава Белого дома «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него.

    Все новости