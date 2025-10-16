Заявления о триумфе Путина на Аляске вызвали гнев Трампа

Politico: Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске, как триумфа российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного "триумфом Путина", вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.

Как отмечает издание, американский лидер «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него. Кроме того, утверждается, что на смену позиции Трампа по Украине повлияло и недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай в сентябре, а также упорную работу Киева над ошибками в отношениях с Трампом.

Ранее Трамп пообещал подумать об одобрении передачи Украине дальнобойного оружия. По его словам, Украина намерена пойти в наступление, в связи с чем и просит оружие у Вашингтона.