Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:02, 11 ноября 2025Мир

Лавров поставил точку в вопросе возобновления Россией ядерных испытаний

Лавров: Россия не возобновляет ядерных испытаний
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сообщения о том, что Россия якобы одновременно с США проведет ядерные испытания, не соответствуют действительности, подобные слухи являются некорректными. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Откровенно говоря, я не слышал, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях. И говорить о том, что Россия и США сделали эти одновременно, — это не очень корректно», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия не получала никаких разъяснений от Вашингтона о том, что американский лидер Дональд Трамп подразумевал под планами провести ядерные испытания. Глава ведомства напомнил, что слова Трампа могут означать как испытания ядерного оружия, так и его носителей.

Также глава МИД указал, что Россия предлагает Соединенным Штатам на год продлить положения Договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он подчеркнул, что великие державы должны не допустить начала ядерной войны. По словам дипломата, если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, Россия сделает то же самое.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких объяснений слов Трампа о проведении ядерных испытаний. 6 ноября президент США заявил, что поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости