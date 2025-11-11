Лавров поставил точку в вопросе возобновления Россией ядерных испытаний

Лавров: Россия не возобновляет ядерных испытаний

Сообщения о том, что Россия якобы одновременно с США проведет ядерные испытания, не соответствуют действительности, подобные слухи являются некорректными. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Откровенно говоря, я не слышал, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях. И говорить о том, что Россия и США сделали эти одновременно, — это не очень корректно», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия не получала никаких разъяснений от Вашингтона о том, что американский лидер Дональд Трамп подразумевал под планами провести ядерные испытания. Глава ведомства напомнил, что слова Трампа могут означать как испытания ядерного оружия, так и его носителей.

Также глава МИД указал, что Россия предлагает Соединенным Штатам на год продлить положения Договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он подчеркнул, что великие державы должны не допустить начала ядерной войны. По словам дипломата, если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, Россия сделает то же самое.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких объяснений слов Трампа о проведении ядерных испытаний. 6 ноября президент США заявил, что поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.