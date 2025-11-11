Мир
В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Российская стороны не получила от США никаких объяснений слов американского лидера Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — сказал представитель Кремля, добавив, что в России продолжается работа по определению целесообразности проведения ядерных испытаний.

6 ноября Трамп поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

В свою очередь источник в Белом доме пояснил, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения Соединенными Штатами, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов. По его словам, в Вашингтоне считают, что в настоящий момент РФ и КНР на самом деле «ускоряют свои программы» развития ядерных арсеналов.

