МИД России потребовал объяснений от США по ядерным испытаниям

Захарова: США должны прояснить противоречивую позицию по ядерным испытаниям
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на Rutube.

«Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми и, конечно, подоплека должна быть прояснена», — сказала она.

Захарова задалась вопросом о том, имеется ли в виду интенсификация тестирования носителей ядерного оружия или же Вашингтон планирует возобновить взрывные испытания элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

Позднее в Белом доме заявили, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения США, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов.

