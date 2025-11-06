Мир
14:17, 6 ноября 2025Мир

В Белом доме объяснили призыв Трампа в адрес России и Китая

WP: Трамп хотел бы добиться сокращения ядерных арсеналов США, Россией и Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения Соединенными Штатами, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов. Так призыв американского лидера к денуклеаризации трех стран прокомментировал неназванный представитель Белого дома, слова которого приводит газета The Washington Post (WP).

«Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, (...) заявил, что Трамп "хотел бы увидеть денуклеаризацию", но "считает, что эти действия (ядерные испытания — прим. «Ленты.ру») являются целесообразными" для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, в Белом доме считают, что в настоящий момент Россия и Китай на самом деле «ускоряют свои программы» развития ядерных арсеналов.

Ранее в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами Трамп заявил, что «работает над планом денуклеаризации нас троих», имея в виду США, Россию и Китай. При этом американский лидер не предоставил никаких подробностей. В то же время он подтвердил, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

