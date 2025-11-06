Трамп снова поручил испытать ядерное оружие «на равной основе»

Трамп снова поручил Министерству войны испытать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп снова поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны (...) В связи с проведением испытаний в других странах, я поручил Министерству войны начать испытание нашего ядерного оружия на равной основе», — написал Трамп.

Ранее хозяин Белого дома в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно».