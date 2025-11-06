Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 6 ноября 2025Мир

Трамп снова поручил испытать ядерное оружие «на равной основе»

Трамп снова поручил Министерству войны испытать ядерное оружие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп снова поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны (...) В связи с проведением испытаний в других странах, я поручил Министерству войны начать испытание нашего ядерного оружия на равной основе», — написал Трамп.

Ранее хозяин Белого дома в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

    Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

    Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

    Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

    Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

    Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

    Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

    Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

    Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости