Трамп назвал «ужасным» превосходство США в ядерном вооружении

Трамп: У США наибольшая ядерная мощь в мире и это ужасно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно», пишут РИА Новости.

«Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать», — пояснил свои слова Дональд Трамп.

Он также заявил, что на втором месте, по его мнению, стоит Россия, а на третьем — Китай, но через четыре-пять лет страны догонят США.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил поручение президента России Владимира Путина Министерству обороны, Министерству иностранных дел и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия.