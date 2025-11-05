Глава МО РФ Белоусов назвал целесообразной подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Как рассказал Белоусов, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения.

Министр в своем докладе указал, что Вашингтон последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. США ведут ускоренную модернизацию стратегических наступательных вооружений — в частности, создают новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров.

Белоусов также отметил реализацию программы «Золотой купол», которая подразумевает противоракетный перехват и достартовое поражение ракет России и Китая. Помимо прочего, на вооружение армии США планируется принять новый ракетный комплекс средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров. Наконец, обратил внимание министр, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил.

Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки Андрей Белоусов министр обороны России

Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

Глава государства, заслушав доклады членов Совбеза, особо отметил, что Москва всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует от них отходить. В то же время в ответ на нарушение Договора Москва должна будет предпринять адекватные ответные действия.

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее разъяснил слова Путина. «Здесь я хочу подчеркнуть — президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — подчеркнул он.

Путину также доложили об ответе российского МИД. Так, посол России в США Александр Дарчиев рассказал, что российские дипломаты связались с высокопоставленными чиновниками США для прояснения резонансных высказываний президента Дональда Трампа. Как отмечается, представители и Белого дома и Госдепа уклонились от прямого ответа.

Как заявил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, американская сторона может продолжать уклоняться от официальных объяснений, это ничего не меняет.

Если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет Валерий Герасимов глава Генштаба Вооруженных сил России

В США раскрыли подробности испытаний компонента ядерной триады

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части подтвердил надежность американских МБР, заявили в 30-м крыле Космических сил США.

Minuteman III составляют основу сухопутного компонента ядерной триады США. Ракету шахтного базирования приняли на вооружение Военно-воздушных сил США в 1970 году. Дальность действия ракеты составляет 13 тысяч километров.

Ранее Трамп объявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По его словам, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Газета Financial Times между тем предположила, что заявления Трампа о возобновлении испытаний могут быть поиском рычага давления на Москву и Пекин.

Как предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, сейчас ни одна страна мира не проводит испытания именно с ядерными зарядами. Переход к этому может открыть путь крайне опасным ответным мерам. «Думаю, что сейчас идет реакция США на наши испытания "Буревестника" — мы помним, что она была достаточно резкой», — указал Чепа.