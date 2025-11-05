Россия
В России предупредили США об опасных последствиях проведения ядерных испытаний

Депутат Чепа: Ядерные испытания США приведут к опасным для мира последствиям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Проведение ядерных испытаний США может запустить опасную цепочку мировых событий, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил, что это приведет к проведению испытаний ядерного оружия другими странами.

«Россия испытания ядерного оружия не проводила. Если имеется ввиду "Буревестник", то там были испытания двигателя. Это не ядерное оружие, — объяснил депутат. — Но если американцы начнут проводить подобные действия именно с ядерным оружием, к таким испытаниям обязательно присоединятся и другие страны. Это будет большой ошибкой со стороны США».

Сейчас, по словам Чепы, ни одна страна мира не проводит испытания именно с ядерными зарядами, переход к подобным шагам может открыть путь крайне опасным ответным мерам.

«Я думаю, что сейчас идет реакция США на наши испытания "Буревестника" — мы помним, что она была достаточно резкой. Но пока это не угрозы. Просто идут дипломатические уколы», — считает политик.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников попросил время, чтобы досконально разобраться в информации о подготовке США к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

