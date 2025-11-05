Силовые структуры
17:27, 5 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ России разберется с заявлением США о подготовке к ядерным испытаниям

Бортников: Нужно разобраться с заявлением США по ядерным испытаниям
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фрагмент выступления главы ФСБ Александра Бортникова на совещании президента Путина с постоянными членами Совета безопасности показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Взявший слово глава ФСБ попросил время, чтобы досконально разобраться в информации о подготовке США к испытаниям ядерного оружия. Возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретные решения. «В связи с этим я прошу вас дать нам время, чтобы во всем этом разобраться и предоставить соответствующие, конкретные предложения», - заявил Александр Бортников.

Ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент России Владимир Путин назвал серьезным вопрос, связанный с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США.

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия.

