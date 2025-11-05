Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вопрос, связанный с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США. Его слова передает РИА Новости.

«Да, действительно, это вопрос серьезный», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний», поэтому Кремль ожидает разъяснения заявлений президента США.