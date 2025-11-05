В Кремле отреагировали на слова Трампа о ядерных испытаниях

Песков: Кремль ждет от США разъяснений по словам Трампа о ядерных испытаниях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний со стороны Соединенных штатов Америки. Слова официального представителя Кремля приводит RT.

Как отметил он, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все государства продолжали оставаться привержены обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний. Высказывание Пескова стало реакцией на недавние слова Трампа, который обосновал проведение американцами ядерных испытаний тем, что их якобы «делают другие».

«Тут, наверное, ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объяснил необходимость проведения ядерных испытаний тем, что стоит понимать, работает ли оружие. В интервью политик бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.