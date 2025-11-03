Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

Президент США Трамп: Ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает

Ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Политик бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.

При этом, по словам президента, он заинтересован в сокращении ядерных вооружений и обсуждении вопроса денуклеаризации с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.