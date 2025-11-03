Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:11, 3 ноября 2025Мир

Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

Президент США Трамп: Ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / White House

Ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Политик бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.

При этом, по словам президента, он заинтересован в сокращении ядерных вооружений и обсуждении вопроса денуклеаризации с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk

    Трамп сделал предсказание о ядерном оружии

    Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

    Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

    Трамп назвал перемирие в Палестине очень прочным

    Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

    В Иране уличили США в манипуляциях

    Трамп предрек одному союзнику России уход с президентского поста

    Трамп заявил об ограниченных возможностях экономического давления на Россию

    Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости