В США раскрыли подробности испытаний компонента ядерной триады

Космические силы США: Пуск МБР Minuteman подтвердил надежность ракеты
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части подтвердил надежность американских МБР. Подробности испытаний раскрыли в 30-м крыле Космических сил США, которое базируется на базе Ванденберг (Калифорния), передает РИА Новости.

«Это испытание (…) позволило оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США», — говорится в сообщении.

Minuteman III составляют основу сухопутного компонента ядерной триады США. Ракету шахтного базирования приняли на вооружение Военно-воздушных сил США в 1970 году. Дальность действия ракеты составляет 13 тысяч километров.

О прошлом тестовом пуске «Минитмена» стало известно в феврале. Ракета стартовала с базы Ванденберг 19 февраля в 12 часов по московскому времени.

