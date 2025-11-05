В России объяснили поручение Путина по ядерным испытаниям

Депутат Слуцкий: Поручение Путина по ядерным испытаниями является сигналом США

Поручение президента России Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия является сигналом США в ответ на «бряцания мускулами». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Поручение президента Владимира Путина Минобороны, МИД и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия — недвусмысленный сигнал в ответ на "бряцания мускулами" со стороны США», — пояснил он.

Депутат добавил, что Москва до текущего момента сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний. Но, по мнению Слуцкого, продлится это до тех пор, пока сохраняется паритет в этой сфере и нет угрозы России.

5 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».

После этого Путин поручил Минобороны, МИД, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.