00:53, 8 ноября 2025

Орбан высказался о дате встречи Путина и Трампа

Орбан: Встреча Путина и Трампа состоится, когда будут созданы условия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

«Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может», — сказал он.

По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит сотрудничать с США в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине — по его мнению, Москва не хочет завершать конфликт. «Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил он.

