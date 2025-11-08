Орбан высказался о дате встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
«Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может», — сказал он.
По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит сотрудничать с США в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине — по его мнению, Москва не хочет завершать конфликт. «Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил он.