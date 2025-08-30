Путин заявил о пересмотре на Западе итогов Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пересматривают итоги Второй мировой войны. Об этом он высказался в интервью агентству Cиньхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркну, что в ряде западных стран откровенно игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

«В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре», — отметил он.

Ранее в МИД КНР рассказали, что визит Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ). До этого стало известно, что президент проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября.