Захарова: Россия примет ответные меры после антироссийских санкций Канады

Россия примет ответные меры в отношении Канады после введенных ею новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если бывший премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо, внучка гитлеровского приспешника [экс вице-премьер] Христя Фриланд не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьер-министра [Марка] Карни», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова отметила, что Карни продолжает провальный курс своих предшественников, который отражает «несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики». Она добавила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, которые последуют в ближайшем будущем.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список 13 физических и 11 юридических лиц из России в связи с продолжением конфликта на Украине.