Экономика
17:14, 12 ноября 2025Экономика

Канада ввела санкции против российских газовых проектов и танкеров

Канада ввела санкции в отношении производителей БПЛА и газовых компаний РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Власти Канады внесли в санкционный список 13 физических и 11 юридических лиц из России в связи с продолжением конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В том числе в список попали развиваемый «Новатэком» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» и «СПГ Портовая» — аналогичный проект «Газпрома».

Также канадские власти добавили в списки организации, участвующие в разработке и производстве беспилотников, киргизстанский банк Capital Bank of Central Asia и лиц, подозреваемых в хакерских атаках.

В конце октября в рамках 19-го пакета санкций Евросоюз включил в список танкеров, в отношении которых введены ограничительные меры из-за вхождения в теневой флот, 117 судов.

