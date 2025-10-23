Евросоюз ввел санкции против «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» и его президента Соколова включили в 19-й пакет санкций Евросоюза

В санкционные списки Евросоюза в рамках 19-го пакета санкций попали крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» и его президент Максим Соколов. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Представитель предприятия в комментарии РИА Новости указал, что включение в санкционные списки не повлияет на компанию, потому что деловых отношений с европейскими контрагентами у нее нет.

Также под ограничительные меры попали сталелитейная и горнодобывающая компания Evraz, золотодобывающая компания «Полюс», Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания группы Fesco), «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

Запрещаются трансакции с «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», «КамАЗом», ПО «Севмаш», Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и «Оборонпромомом». В рамках удара по финансовой инфраструктуре с 25 января 2026 года ЕС вводит запрет на операции через платежную систему «Мир» и систему быстрых платежей (СБП). Одновременно под санкции попал и российский стейблкоин А7А5.

Основной темой нового пакета стали санкции в отношении нефтяного и газового экспорта. С 2027 года Евросоюз запрещает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Также ужесточается запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, а список танкеров, входящий в теневой флот России, пополняется 117 судами.

Ранее Соколов на фоне решения продлить на «АвтоВАЗе» сокращенную рабочую неделю до конца года предложил государству компенсировать иностранным покупателям автомобилей Lada часть их стоимости.