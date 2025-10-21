Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 21 октября 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» выступил за льготное кредитование покупателей российских машин за рубежом

Соколов предложил поддержать автоэкспорт кредитованием покупателей за рубежом
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«АвтоВАЗ» предлагает поддерживать экспорт российских автомобилей через льготное кредитование покупателей за рубежом, заявил глава компании Максим Соколов. Его выступление на заседании комиссии Госсовета цитирует ТАСС.

По словам топ-менеджера, китайские автомобили зачастую продают в соседних с РФ странах с субсидируемой КНР ставкой кредита, которая, например, в Белоруссии может достигать 4 процентов, притом что для машин российского производства она составляет 19 процентов.

Соколов отметил, что если такие же меры поддержки получит российский автопром, то продажи Lada «уверенно перешагнут за 20 тысяч и даже больше». Он также обратил внимание на необходимость обсуждения на межправительственном уровне вопроса о снижении таможенных пошлин на поставки автомобилей из России, составляющих в Египте от 40 до 135 процентов при их нулевом уровне для продукции автопрома стран ЕС.

Президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что компания готова запустить до семи сборочных площадок за рубежом — три в странах СНГ, а также по две в Африке и на Ближнем Востоке, — но без льготного кредитования и при нынешней ключевой ставке «это, конечно, экономически просто не целесообразно».

Ранее представители концерна заявили, что «АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе по новому закону о локализации, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    В России высказались о вопросе репараций по итогам украинского конфликта

    Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости