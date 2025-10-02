«АвтоВАЗ» приготовился увеличить производство ради реализации закона о локализации такси

«АвтоВАЗ» готов увеличить производство машин ради насыщения рынка такси

«АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто. Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что в свете публикации списка авто, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, подтверждают наличие возможностей, связанных с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada

Список, на который ссылается «АвтоВАЗ», накануне опубликовал Минпромторг. В перечень вошли в общей сложности более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации. В нем, в частности, оказались семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel), две модели УАЗа (Patriot и Hunter) и весь модельный ряд столичного концерна «Москвич».

Специалисты называют список не окончательным. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, он может пополниться еще тремя марками — Haval, Solaris и Belgee. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, реализация закона приведет не к повышению интереса к отечественным машинам, а к тому, что на рынок хлынут подержанные иномарки тех водителей, которые не смогут продолжать работу в такси по новым правилам, что повлияет на спрос на продукцию отечественного автопрома.